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Сегодня, 03:11

Талалаев опроверг информацию о переговорах с «Локомотивом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, что никто из «Локомотива» не связывался с ним.

«Никаких контактов ни с кем из представителей «Локомотива» не было. Это все досужие истории, выгодные кому-то, кто внес мою фамилию в шорт-лист кандидатов. Я догадываюсь, кто это был», — цитирует Sport24 Талалаева.

50-летний специалист был назначен главным тренером «Торпедо» 13 октября. Под его руководством команда выиграла один матч в Кубке России и потерпела одно поражение в РПЛ.

8 октября руководство «Локомотива» отправило немца Йозефа Циннбауэра в отставку с поста главного тренера команды. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников является Андрей Федоров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-20-talalayev-lokomotiv-eto-vse-dosuzhiye-istorii-vygodnyye-komu-to-ya-dogadyvayus-kto-eto-byl
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