Талалаев опроверг информацию о переговорах с «Локомотивом»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, что никто из «Локомотива» не связывался с ним.

«Никаких контактов ни с кем из представителей «Локомотива» не было. Это все досужие истории, выгодные кому-то, кто внес мою фамилию в шорт-лист кандидатов. Я догадываюсь, кто это был», — цитирует Sport24 Талалаева.

50-летний специалист был назначен главным тренером «Торпедо» 13 октября. Под его руководством команда выиграла один матч в Кубке России и потерпела одно поражение в РПЛ.

8 октября руководство «Локомотива» отправило немца Йозефа Циннбауэра в отставку с поста главного тренера команды. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников является Андрей Федоров.