Шикунов о «Спартаке» в Махачкале: «Умяров и Барко катают мяч в центре поля. А где моменты?»
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» высказался о гостевом матче красно-белых против махачкалинского «Динамо» (1:1).
— Результат закономерен. «Спартак» на победу не наиграл, — считает Шикунов. — Понятно, что подбор исполнителей разный. Но Махачкала выжала из себя все, что могла. Еще в прошлом сезоне Курбан Бекиевич (Бердыев — Прим. «СЭ») заложил этот фундамент. И сейчас мы видим выстроенное «Динамо», Самоотдача ребят — высочайшая! Люди бьются за каждый мяч, молодцы. На них реально приятно смотреть. Что имеют то имеют. Да, скромный состав, но махачкалинцы делают все от себя возможное.
— Что не получилось у «Спартака»?
— Где острота? В концовке гости кинулись забивать, но уже было поздновато. А так — во втором тайме и у Махачкалы имелись перспективные подходы. «Спартак», по идее, после 1:1 вообще не должен был давать сопернику ни единого шанса! Москвичи уже знали, как сыграли «Зенит», «Динамо», «Локо»". Должны были дожимать.
И ведь уже один раз в сезоне они наступили на эти грабли. Имею в виду поражение от Махачкалы в Кубке. Такой урок получили. Так что никакой расслабленности не могло быть перед этой встречей! В общем, звоночек прозвенел. Но почему на него не отреагировали? Вот это вопрос... Где удары по воротам, где проникающие передачи? Вся игра — в центре поля.
Вот говорят, что у «Спартака» большое преимущество по владению мячом. Так ему и отдают мяч! Есть исполнители, которые могут его держать. Ну и что? А результат-то где? С «Рубином» повезло. Все решил пенальти в концовке. Но в целом, моменты подопечным Станковича даются ой как тяжело...
— Где был сегодня Барко?
— Пропал, исчез. Его не было видно! Да никого не было! Махачкала глубоко садилась, не встречала москвичей высоко. Хозяева отдали мяч, а Умяров, Барков катали его в середине без обострений. Ну и какой толк? Набирать эти ТТД, проценты? 60, 70 процентов... А моменты то кто будет создавать?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1