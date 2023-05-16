Тукманов: «Потеря интереса к футболу в «Торпедо» приведет к потере финансирования»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов объяснил, при каких обстоятельствах клуб может прекратить существование.

«Многие опасаются, что «Торпедо» может перестать существовать. Это может случиться только тогда, когда владельцы и главные функционеры клуба потеряют интерес к футболу. Они же бизнесмены, привыкли к прибыли. А футбол в России — неприбыльный бизнес. Он требует постоянных вложений.

Не исключено, что потеря интереса к футболу в «Торпедо» приведет к потере источника финансирования. Пока все идет в эту сторону. Потому что они не понимают, чего хотят. Должна быть стратегия клуба. А у них сейчас непонятно что. В этом сезоне у них был непрофессиональный подход в управлении клубом», — приводит RT слова Тукманова.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 27 матчах. Автозаводцы досрочно лишились шанса на сохранение места в премьер-лиге по итогам сезона-2022/23 и будут выступать в Первой лиге в следующем сезоне.