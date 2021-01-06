Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» рассказал о судьбе бывшего офиса клуба. По его словам, он в процессе продажи.

— Из бывшего спартаковского офиса вы съехали. Продали?

— Сейчас в процессе продажи. Тяжело!

— Что тяжелого?

— Живу за городом. В Москве у меня даже квартиры нет. А до того офиса за Елоховской церковью невозможно ездить — два часа вечерами! Вот и подумал: а не перебраться ли поближе? На Кутузовский, например?

— Сколько стоит офис впритык к главной церкви страны?

— Купить особняк — 250 тысяч рублей за метр.

— Сколько у вас там?

— Четыре тысячи метров (мы посчитали, стоимость особняка — миллиард рублей. — Прим. «СЭ»).

— Ничего ж себе.

— А вы думали?

— Я боялся даже думать. Вы говорили — там какой-то «чумной форт». Заварзин так перестроил, что в кабинете ни единого окна.

— Я все переделал!

— Прорезали окошки?

— От «Спартака» мне достался там один особняк — а сейчас четыре. Все рядом докупил, реконструировал.

— Вы времени не теряете.

— Никогда не теряю. Хотел построить бизнес-центр, сделать комплекс из четырех зданий. Но все сорвалось.

— Что именно?

— Сначала нельзя строить, потому что все это соседствует с исторической библиотекой. Потом выяснилось — «исторический квартал». Легче застрелиться, чем что-то построить. Круги ада Данте в сравнении с этой историей — детская присыпка. Там было семь кругов?

— Семь.

— А чтобы получить разрешение и согласования — умножьте на три. Двадцать один!

— Что делать?

— Глядя на нынешнюю ситуацию — избавляться от всего.

(Юрий Голышак)