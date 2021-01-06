«Бывший спартаковский офис сейчас продаю». Андрей Червиченко — про особняк возле Елоховской церкви
Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» рассказал о судьбе бывшего офиса клуба. По его словам, он в процессе продажи.
— Из бывшего спартаковского офиса вы съехали. Продали?
— Сейчас в процессе продажи. Тяжело!
— Что тяжелого?
— Живу за городом. В Москве у меня даже квартиры нет. А до того офиса за Елоховской церковью невозможно ездить — два часа вечерами! Вот и подумал: а не перебраться ли поближе? На Кутузовский, например?
— Сколько стоит офис впритык к главной церкви страны?
— Купить особняк — 250 тысяч рублей за метр.
— Сколько у вас там?
— Четыре тысячи метров (мы посчитали, стоимость особняка — миллиард рублей. — Прим. «СЭ»).
— Ничего ж себе.
— А вы думали?
— Я боялся даже думать. Вы говорили — там какой-то «чумной форт». Заварзин так перестроил, что в кабинете ни единого окна.
— Я все переделал!
— Прорезали окошки?
— От «Спартака» мне достался там один особняк — а сейчас четыре. Все рядом докупил, реконструировал.
— Вы времени не теряете.
— Никогда не теряю. Хотел построить бизнес-центр, сделать комплекс из четырех зданий. Но все сорвалось.
— Что именно?
— Сначала нельзя строить, потому что все это соседствует с исторической библиотекой. Потом выяснилось — «исторический квартал». Легче застрелиться, чем что-то построить. Круги ада Данте в сравнении с этой историей — детская присыпка. Там было семь кругов?
— Семь.
— А чтобы получить разрешение и согласования — умножьте на три. Двадцать один!
— Что делать?
— Глядя на нынешнюю ситуацию — избавляться от всего.
(Юрий Голышак)
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