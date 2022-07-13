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Экс-советник Федуна Камоцци — о Каттани: «Не хочу ничего говорить про этого человека»

Бывший советник Федуна Камоцци высказался об уходе спортивного директора «Спартака» Каттани
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лука Каттани.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» высказался об уходе спортивного директора красно-белых Луки Каттани.

«Я не знаю причин ухода Каттани. Мы с ним не общались на эту тему. Да, мы работали вместе. Но прошлое остается в прошлом. Лучше спросить причины у клуба. Сейчас не хочу говорить ничего про этого человека», — сказал Камоцци «СЭ».

Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года. 13 июля красно-белые объявили об уходе итальянца из клуба.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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 - : -
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