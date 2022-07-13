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Степашин об уходе Евгеньева из «Динамо»: «Он не самый сильный защитник. Слишком много косячил»

В «Динамо» прокомментировали уход воспитанника Романа Евгеньева
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал уход защитника Романа Евгеньева.

«Евгеньева никто не удерживал. Это было его решение, его агента. Решил и решил. Что теперь сделаешь? Скажу откровенно, он не самый сильный центральный защитник. Уж слишком много косячил, это было очевидно. Тем более, если человек сам изъявил желание. Ладно, был бы выдающийся футболист. Это его решение», — цитирует Степашина «КП Спорт».

30 июня «Динамо» объявило об уходе на правах свободного агента Евгеньева. 23-летний воспитанник бело-голубых провел за основной состав 86 игр, в которых отличился двумя голами и двумя голевыми передачами.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/chlen-soveta-direktorov-dinamo-sergej-stepashin-nikto-evgeneva-ne-uderzhival-uzh-slishkom-mnogo-kosyachil/
Роман Евгеньев
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ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
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