Бывший шеф-скаут «Зенита» сравнил академию питерцев со школами топ-клубов
21:49
Бывший глава скаутской службы «Зенита» Антон Евменов сравнил академию питерского клуба с ведущими юношескими школами Европы.
«За время моего пребывания в клубе было много совещаний, и дела академии почему-то всегда обходили стороной. До 17 лет парни варятся в собственном соку, а потом от них что-то требуют на высоком уровне. Если сравнить с лучшими академия Европы, то там выпускают космонавтов, людей, которых к любым вызовам, а у нас — слесарей», — — сказал Евменов в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».
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