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«Может, это такой менеджерский ход». Червиченко — о невозможности автопродления контракта Дзюбы

Червиченко отреагировал на ситуацию с контрактом Дзюбы
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с контрактом форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
«Какая-то интересная ситуация с Дзюбой, если ему надо было выйти всего лишь в одном матче. Ради продления человек может не говорить, что у него что-то болит, а выйти и играть. Если его нет, может, это такой менеджерский ход: мы тебя не выпускаем, говори, что травма, а потом будем думать, что делать. Не знаю, в этом «Зените» все очень сложно. Дзюба, с учетом того, что не будет еврокубков, мог еще играть. Для домашнего пользования он неплох. Еще одно чемпионство он мог бы записать», — сказал Червиченко «СЭ».
Также Червиченко предположил, какой клуб может быть заинтересован в Дзюбе.
«Что будет, если с ним не продлят контракт? Он непростой парень, не каждый захочет такого игрока из-за его характера. Может, его могут позволить себе в «Краснодаре». Они могут платить хорошие деньги. Хотя даже у них вроде как проблемы. На мой взгляд, лучше Дзюбу оставлять в «Зените». Это было бы неплохо», —добавил Червиченко.
Ранее Артем Дзюба не попал в заявку на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Краснодар» из-за мышечной травмы. Из-за этого он лишается шанса набрать 70% игрового времени до конца сезона, что позволило бы форварду продлить контракт с клубом автоматически.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Зенит 2
2-й тайм

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
Артем Дзюба
ФК Зенит
1
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
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 - : -
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

 11
П
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 6
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 14 1 4
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