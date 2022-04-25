Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с контрактом форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Какая-то интересная ситуация с Дзюбой, если ему надо было выйти всего лишь в одном матче. Ради продления человек может не говорить, что у него что-то болит, а выйти и играть. Если его нет, может, это такой менеджерский ход: мы тебя не выпускаем, говори, что травма, а потом будем думать, что делать. Не знаю, в этом «Зените» все очень сложно. Дзюба, с учетом того, что не будет еврокубков, мог еще играть. Для домашнего пользования он неплох. Еще одно чемпионство он мог бы записать», — сказал Червиченко «СЭ».

Также Червиченко предположил, какой клуб может быть заинтересован в Дзюбе.

«Что будет, если с ним не продлят контракт? Он непростой парень, не каждый захочет такого игрока из-за его характера. Может, его могут позволить себе в «Краснодаре». Они могут платить хорошие деньги. Хотя даже у них вроде как проблемы. На мой взгляд, лучше Дзюбу оставлять в «Зените». Это было бы неплохо», —добавил Червиченко.

Ранее Артем Дзюба не попал в заявку на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Краснодар» из-за мышечной травмы. Из-за этого он лишается шанса набрать 70% игрового времени до конца сезона, что позволило бы форварду продлить контракт с клубом автоматически.