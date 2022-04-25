Антон Зиньковский рассказал о своей футбольной мечте

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал о своей мечте.

«Футбольная — сыграть в Лиге чемпионов и за сборную. Это — две цели, которые перед собой ставит каждый футболист. Хотел бы услышать гимн Лиги чемпионов, сыграть на стадионах с хорошими командами. А за сборную — любой хочет сыграть за свою страну. Сейчас, конечно, тяжело это представить, но, будем надеяться, что это все будет возможно в ближайшем будущем. А нефутбольная — пусть будут только футбольные.

Против кого хотел бы сыграть? Против Бразилии, наверное, пока там есть Неймар. Мы играли в детстве за «Чертаново» на турнире в Японии, тогда у нас бразильцы, по-моему, выиграли 5:0. Тогда было тяжело, но интересно. Думаю сейчас было бы не менее интересно», — сказал Зиньковский в интервью YouTube-каналу сборной России.