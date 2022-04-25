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Антон Зиньковский рассказал, на что готов в случае дебюта за сборную России

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, что мог строить карьеру и не в футболе.

— Другие виды спорта были. Был теннис, баскетбол, бег, прыжки, но это все было второстепенно и как-то рядом с футболом. В основном был футбол, остальное шло дополнительно. Было сразу понимание, что будет только футбол.

Папа сам играл в баскетбол. Он сказал, чтобы я выбирал то. что сам захочу. Мне понравился футбольный мяч, я его с малых лет бегал и гонял. Так оно и пошло. Когда пошёл в спортивную школу «Черноморец», там все и началось. Понравился футбол, и что-то другое уже не интересовало.

— Кумиры детства?

— На тот момент — Зидан, Роналдиньо. Потом — Криштиану. Наверное, они.

— Назови свои сильные стороны.

— Техника, дриблинг, скорость. Наверное, еще удар. Это самое основное.

Моя фишка — пасы пяткой? Получается, да. Два паса прошло за последние два года, на тренировках тоже бывает. Так получается эффектно и эффективно, но не всегда. Особо этот скилл не наработаешь, но бывает, что проходит.

На что готов в случае дебюта за сборную? Не знаю, но главное — не подстричься «налысо». А так — покрасился бы, не знаю в какой цвет.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FOQv17WKxek&t=3s
Антон Зиньковский
Сборная России по футболу
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