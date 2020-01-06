Бывший президент «Локомотива» считает, что Смолову комфортно работать с Семиным

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» рассказал о перспективах нападающего железнодорожников Федора Смолова, которого периодически отправляют в другие клубы.

— А комфортно ли Смолову работать с Семиным?

— Комфортно! Семин умеет работать с такими футболистами. Я не думаю, что возникают какие-то проблемы. Требования у Юрия Палыча нормальные, адекватные. Ничего сверхъестественного.

— Так почему тогда Федор в полной мере никак не раскроется в «Локомотиве»? Может быть, все-таки не его команда?

— А заиграет ли он в другом клубе? В том же «Динамо», о котором вы упомянули? Не уверен. Просто Федору нужно сейчас собраться. Здорово подготовиться и попытаться вернуть былую форму. (Виталий Айрапетов)

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