«Енисей» — «Нефтехимик»: прямая трансляция матча ФНЛ

«Енисей» и «Нефтехимик» сыграют в 31-м туре PARI Первой лиги в воскресенье, 26 апреля. Матч пройдет на Центральном стадионе имени Ленинского комсомола в Красноярске. Стартовый свисток прозвучит в 10.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 31-й тур.

26 апреля, 10:00. Центральный (Красноярск)

Следить за ключевыми событиями встречи «Енисей» — «Нефтехимик» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также смотреть матч можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 30-ти туров ФНЛ клуб из Красноярска набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице, команда Кирилл Новикова с 42 баллами идет на восьмой строчке лиги.

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