Матыцин рассказал, что Министерство спорта проведет разъяснительную работу с фанатами по Fan ID

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство проведет разъяснительную работу с футбольными болельщиками о Fan ID.

«Мы будем обязательно делать все необходимое, чтобы правильно информировать, будем проводить информационно-разъяснительную работу. И при необходимости встречаться с объединениями болельщиков», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее появилась информация, что лидеры фанатских группировок «Спартака» приняли решение бойкотировать матчи команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

Паспорт болельщика — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года.