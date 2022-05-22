Тихонов: «Высокий результат «Краснодара» по итогам сезона РПЛ говорит о том, что академия Галицкого работает»
Бывший помощник главного тренера «Краснодара» Андрей Тихонов прокомментировал четвертое место команды по итогам сезона РПЛ-2021/22.
«Удивил, конечно, не думаю, что кто-то ожидал, что «Краснодар» сможет так, но это говорит о том, что академия Сергея Галицкого работает. Воспитанники, которые выходят на поле, и более опытные ребята дополняют друг друга. Молодые ребята после весеннего рестарта чемпионата доказали, что у них все в порядке с академией», — приводит слова Тихонова ТАСС.
Тихонов отметил, что уход опытных игроков — Юрия Газинского и Александра Мартыновича — связан с окончательным выбором вектора развития клуба.
«Ситуация связана с тем, что результат достигнут хороший, думаю, что полностью направление будет в сторону воспитанников академии и своей молодежи», — добавил специалист.
В марте ФИФА разрешила иностранным игрокам приостановить действие соглашений в одностороннем порядке, в результате чего «Краснодар» покинуло большое количество легионеров.
Защитник Мартынович и полузащитник Газинский ушли из команды по окончании сезона.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0