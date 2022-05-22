Тихонов: «Высокий результат «Краснодара» по итогам сезона РПЛ говорит о том, что академия Галицкого работает»

Бывший помощник главного тренера «Краснодара» Андрей Тихонов прокомментировал четвертое место команды по итогам сезона РПЛ-2021/22.

«Удивил, конечно, не думаю, что кто-то ожидал, что «Краснодар» сможет так, но это говорит о том, что академия Сергея Галицкого работает. Воспитанники, которые выходят на поле, и более опытные ребята дополняют друг друга. Молодые ребята после весеннего рестарта чемпионата доказали, что у них все в порядке с академией», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Тихонов отметил, что уход опытных игроков — Юрия Газинского и Александра Мартыновича — связан с окончательным выбором вектора развития клуба.

«Ситуация связана с тем, что результат достигнут хороший, думаю, что полностью направление будет в сторону воспитанников академии и своей молодежи», — добавил специалист.

В марте ФИФА разрешила иностранным игрокам приостановить действие соглашений в одностороннем порядке, в результате чего «Краснодар» покинуло большое количество легионеров.

Защитник Мартынович и полузащитник Газинский ушли из команды по окончании сезона.