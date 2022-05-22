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Сегодня, 14:14

Анзор Кавазашвили — об уходе Дзюбы из «Зенита»: «Надо ехать в Китай»

Кавазашвили считает, что Дзюбе надо продолжить карьеру в Китае
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал ход нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».

«По-моему, он ушел в свое время, пускай ищет себе дорогу в большой футбол за рубежом, потому что ехать ему в какой-то наш клуб, где надо будет очень много вкалывать ему и за соседа, не стоит. Наоборот, ему надо свои умения и технику показать зарубежному клубу, где ему могут заплатить большие деньги, а особенно в китайском клубе. Всегда говорил, что классным футболистам, которые заканчивают играть, надо ехать в Китай. Китай очень здорово развивает футбол, платит очень большие деньги и поэтому, лучше всего ему туда, а его туда, я думаю, с удовольствием возьмут. Европейские страны его сейчас не возьмут из-за того, что они все объявили нам санкции», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Сардарян Алексею.

Артем Дзюба. Артем Дзюба уходит из «Зенита»: все подробности

За семь лет он провел в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу, установив множество рекордов. Вместе с «Зенитом» он четырежды выиграл Российскую Премьер-лигу, два Кубка и четыре Суперкубка страны.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Артем Дзюба
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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