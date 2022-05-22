Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал ход нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».

«По-моему, он ушел в свое время, пускай ищет себе дорогу в большой футбол за рубежом, потому что ехать ему в какой-то наш клуб, где надо будет очень много вкалывать ему и за соседа, не стоит. Наоборот, ему надо свои умения и технику показать зарубежному клубу, где ему могут заплатить большие деньги, а особенно в китайском клубе. Всегда говорил, что классным футболистам, которые заканчивают играть, надо ехать в Китай. Китай очень здорово развивает футбол, платит очень большие деньги и поэтому, лучше всего ему туда, а его туда, я думаю, с удовольствием возьмут. Европейские страны его сейчас не возьмут из-за того, что они все объявили нам санкции», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Сардарян Алексею.

За семь лет он провел в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу, установив множество рекордов. Вместе с «Зенитом» он четырежды выиграл Российскую Премьер-лигу, два Кубка и четыре Суперкубка страны.