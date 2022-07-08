Федун отреагировал на слова Бердыева об отказе в 2016 году возглавить «Спартак»

Президент «Спартака» Леонид Федун отреагировал на слова Курбана Бердыева об отказе красно-белым.

«Бердыев сказал, что жалеет о своем решении? Все вопросы к Курбану Бекиевичу», — приводит слова Федуна «РБ Спорт».

Ранее Бердыев извинился перед Федуном за отказ возглавить «Спартак» в 2016 году.

Летом 2016 года специалист вел переговоры с президентом клуба. Ожидалось, что он станет главным тренером красно-белых, но в итоге стороны не договорились.

20 июня 2022 года Бердыев стал главным тренером и техническим директором иранского «Трактора».