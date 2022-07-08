Федун — об отказе Бердыева «Спартаку»: «Все вопросы к Курбану Бекиевичу»
Федун отреагировал на слова Бердыева об отказе в 2016 году возглавить «Спартак»
Президент «Спартака» Леонид Федун отреагировал на слова Курбана Бердыева об отказе красно-белым.
«Бердыев сказал, что жалеет о своем решении? Все вопросы к Курбану Бекиевичу», — приводит слова Федуна «РБ Спорт».
Ранее Бердыев извинился перед Федуном за отказ возглавить «Спартак» в 2016 году.
Летом 2016 года специалист вел переговоры с президентом клуба. Ожидалось, что он станет главным тренером красно-белых, но в итоге стороны не договорились.
20 июня 2022 года Бердыев стал главным тренером и техническим директором иранского «Трактора».
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|15.07
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|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
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|
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|- : -
|17.07
|15:00
|
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|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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|
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