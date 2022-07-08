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Федун — об отказе Бердыева «Спартаку»: «Все вопросы к Курбану Бекиевичу»

Федун отреагировал на слова Бердыева об отказе в 2016 году возглавить «Спартак»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент «Спартака» Леонид Федун отреагировал на слова Курбана Бердыева об отказе красно-белым.

«Бердыев сказал, что жалеет о своем решении? Все вопросы к Курбану Бекиевичу», — приводит слова Федуна «РБ Спорт».

Ранее Бердыев извинился перед Федуном за отказ возглавить «Спартак» в 2016 году.

Летом 2016 года специалист вел переговоры с президентом клуба. Ожидалось, что он станет главным тренером красно-белых, но в итоге стороны не договорились.

20 июня 2022 года Бердыев стал главным тренером и техническим директором иранского «Трактора».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/leonid-fedun-o-slovah-berdy-eva-vse-voprosy-k-kurbanu-bekievichu/
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