Погребняк не согласен со своим отсутствием в рейтинге лучших футболистов России XXI века

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» прокомментировал свое отсутствие в голосовании за лучшего футболиста России XXI века.

«Вписал ли бы себя в десятку лучших футболистов? Это достаточно серьезная номинация. Естественно, Павел Погребняк оставил определенный след в истории российского и международного футбола. Может, не в десятку, но куда-то я бы себя поставил, конечно. Особенно если учесть, что я восемь лет провел за границей», — сказал Погребняк «СЭ».

«СЭ» провел большое голосование, в котором участвовали как наши журналисты, так и представители других ведущих СМИ, чтобы ответить на вопрос, кто лучший футболист России в этом столетии. Победителем опроса стал Андрей Аршавин.

Руслан Ботвенко