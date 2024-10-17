Аршавин о квадроберах: «Чем они мешают? Должна же быть свобода выбора»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в комментарии для «СЭ» рассказал о своем отношении к квадробингу.

— Как часто вы пользуетесь социальными сетями?

— Почти не пользуюсь. Не знаю, Telegram — социальная сеть?

— Да, конечно.

— Тогда Telegram. Читаю военные сводки.

— Вопрос про квадроберов.

— Это кто такие, кстати?

— Люди, которые наряжаются в животных и им подражают.

— И что, их хотят отменить? Или чем они мешают?

— Как вы считаете, есть в этом смысл?

— Я даже не знал, кто это такие. В принципе должна быть свобода выбора.

— У нас предлагают срочно запретить.

— Значит, запретят.

Квадробинг — это неофициальный вид спорта, пришедший к нам из Японии. Надевая маски и хвосты, дети и подростки имитируют движения животных.