Аршавин считает, что болельщики «Зенита» продолжат оскорблять Соболева

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в комментарии «СЭ» оценил шансы нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева на лояльность со стороны болельщиков команды.

— Матч «Зенита» и «Фенербахче»?

— Я слышал, что едут.

— Соболев выдал 2+2. Как вам?

— Я эти товарищеские матчи вообще не считаю.

— Таким путем можно приобрести лояльность болельщиков?

— Глобально я думаю, что все равно ничего не изменится. Но будет проще, если будет забивать.

— То есть вам кажется, что до конца своих дней в «Зените» Соболев все равно будет слышать что-то с трибуны?

— Думаю, что, скорее всего, да, — сказал Аршавин «СЭ».

Соболев в летнее трансферное окно перешел в «Зенит» из «Спартака». В шести официальных матчах за команду из Санкт-Петербурга 27-летний форвард забил один гол и сделал одну результативную передачу.