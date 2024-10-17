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Аршавин — про опрос ВЦИОМа: «Интерес россиян к футболу точно не упал. Меня узнают в Петербурге и Москве»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в комментарии для «СЭ» поделился мнением об опросе ВЦИОМа про интерес россиян к футболу.

Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за период с 2005 по 2024 год увеличилась с 43 процентов до 77 процентов.

— Видел ли опрос ВЦИОМа?

— Думаю, что это неправда. Насколько футбол продолжает быть интересным для болельщиков? Мне кажется, как раньше. Не знаю в процентном соотношении, но в Петербурге и Москве футбол интересен. Меня узнают. Спрашивают, интересуются. На мой взгляд, интерес точно не упал. Если смотреть по посещаемости, за последние лет 15 она точно выросла, нет?

— В 2018 был пик.

— Там был чемпионат мира, а сейчас мы не играем в еврокубках.

— Поэтому у нас падение.

— Падение с этим связано, но, мне кажется, оно не какое-то катастрофическое.

Также опрос ВЦИОМа показал, что количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 процентов до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 процентов до 18 процентов.

Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
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10
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