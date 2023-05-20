Ярошик заявил, что у «Зенита» нет конкурента в борьбе за чемпионство

Бывший центральный полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался о конкуренции в РПЛ.

«В данный момент у «Зенита» нет конкурента в борьбе за чемпионство. Еще не нашелся клуб, способный быть равным соперником этого клуба. И, на мой взгляд, это будет продолжаться еще очень долго. А такие клубы, как ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», сосредоточатся на борьбе за серебро и бронзу чемпионата России. И все же если ЦСКА хочет быть главным конкурентом «Зенита», то им придется очень хорошо поработать на трансферном рынке. Нужны как минимум три-четыре хороших футболиста, которых предстоит еще найти и дать время на адаптацию. Только тогда можно будет говорить о какой-то конкуренции», — приводит слова Ярошика RT.

«Зенит» стал десятикратным чемпионом страны. Команда Сергея Семака выиграла Российскую премьер-лигу (РПЛ) пятый год подряд.