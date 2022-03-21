Экс-игрок ЦСКА считает, что команда не сможет бороться с «Зенитом» за золото РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер армейской молодежки и юношеской сборной России Александр Гришин в интервью «СЭ» сказал, что, по его мнению, армейцы не смогут навязать «Зениту» борьбу за золото.

— Играл бы ЦСКА в таком составе с первых туров — боролся бы с «Зенитом» за золото?

— Сто процентов! Мне бы очень хотелось посмотреть на их очное противостояние — именно в этих составах. К сожалению, подобной возможности мы лишены. Зато впереди матч с «Динамо». Уверен, игра станет украшением чемпионата.

— Кто-то считает, что ЦСКА и сейчас способен включиться в чемпионскую гонку.

— Не смешите. За восемь туров до финиша команды разделяют шесть очков, по личным встречам преимущество на стороне «Зенита». Значит, в оставшихся матчах ЦСКА надо набрать на семь очков больше, чем действующему чемпиону.

— Маловероятно.

— То, что армейцы пройдут эти матчи без потерь, я еще могу предположить. Однако «Зенит» не производит впечатления команды, которая на ровном месте начнет сорить очками. Да, в центре обороны есть проблемы из-за отсутствия Ловрена и Ракицкого, но Сергей Семак все равно справляется и уверенно движется к очередному чемпионству.

— В гонке за серебро на кого ставите?

— На ЦСКА. По качеству игры эта команда сейчас гораздо сильнее, чем «Динамо» и уж тем более «Сочи».

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