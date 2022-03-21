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Экс-игрок ЦСКА считает, что команда не сможет бороться с «Зенитом» за золото РПЛ

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер армейской молодежки и юношеской сборной России Александр Гришин в интервью «СЭ» сказал, что, по его мнению, армейцы не смогут навязать «Зениту» борьбу за золото.

— Играл бы ЦСКА в таком составе с первых туров — боролся бы с «Зенитом» за золото?

— Сто процентов! Мне бы очень хотелось посмотреть на их очное противостояние — именно в этих составах. К сожалению, подобной возможности мы лишены. Зато впереди матч с «Динамо». Уверен, игра станет украшением чемпионата.

— Кто-то считает, что ЦСКА и сейчас способен включиться в чемпионскую гонку.

— Не смешите. За восемь туров до финиша команды разделяют шесть очков, по личным встречам преимущество на стороне «Зенита». Значит, в оставшихся матчах ЦСКА надо набрать на семь очков больше, чем действующему чемпиону.

— Маловероятно.

— То, что армейцы пройдут эти матчи без потерь, я еще могу предположить. Однако «Зенит» не производит впечатления команды, которая на ровном месте начнет сорить очками. Да, в центре обороны есть проблемы из-за отсутствия Ловрена и Ракицкого, но Сергей Семак все равно справляется и уверенно движется к очередному чемпионству.

— В гонке за серебро на кого ставите?

— На ЦСКА. По качеству игры эта команда сейчас гораздо сильнее, чем «Динамо» и уж тем более «Сочи».

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ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

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Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
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Краснодар

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