Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер армейской молодежки и юношеской сборной России Александр Гришин в интервью «СЭ» высказал мнение, что в неудачных результатах «Спартака» виноваты не тренеры, а игроки.

— Как в целом смотрится «Спартак» при Ваноли?

— Сдвигов к лучшему пока не видно. Да, был всплеск в матче с «Динамо», но потом опять все застопорилось. Ни игры, ни результата. Причем давно. Мне кажется, в такой ситуации руководству нужно спрашивать уже с игроков. Тренеров-то в «Спартаке» за последнее время сменилось много, всегда их в случае неудач делали крайними. А футболисты как будто ни при чем. Но почему они так плохо играют? Получают огромные деньги — и плетутся на девятом месте! Это просто ни в какие ворота...

«Спартак» после 22-го тура РПЛ набрал 27 очков и занимает 9-е место в таблице.

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