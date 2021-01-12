Бывший полузащитник «Ахмата» Иванов рассказал о любви к редким автомобилям
Бывший полузащитник «Ахмата» Олег Иванов в интервью «СЭ» рассказал о своем пристрастии к редким автомобилям.
— Вещи из Грозного уже забрали?
— Да у меня их и было-то немного — я же в гостинице жил. Все, что надо, увез еще в декабре. Оставался разве что телевизор. Его в Москву добрые люди переправили.
— А ваша «Нива»?
— Ее тоже давно перегнал. Сейчас на этой машине отец гоняет. Для поездок на рыбалку или за грибами — то, что надо.
— Дороги в Грозном ужасные?
— Ну что вы! Отличные!
— Тогда зачем вам «Нива» понадобилась?
— А я всегда хотел иметь УАЗик или «Ниву». Когда в «Крыльях» играл, там выдавали служебные «Шевроле-Нивы». Ну а в Грозном купил «Ниву Урбан». Прекрасный автомобиль.
— Рекомендуете?
— Для ухабов и бездорожья лучше машины не найти. Просто бомба! Никакой европейский или американский джип с нашей «Нивой» не сравнится. Главное — сразу усилить подвеску и поперечные тяги. Вот и все вложения. Не считая расходников.
— По Москве, надо думать, не на УАЗике передвигаетесь?
— В последнее время на экзотику потянуло. Захотелось что-то раритетного. Сейчас у меня «Мерседес"-купе, 140-й. Жена на день рождения подарила. Знала, что именно эта модель — моя давняя мечта. Еще 21-я «Волга» есть. С оленем! На черных номерах!
— С ума сойти.
— 1962 года. Когда покупал, конечно, была уже не на ходу, абсолютно убитая. Знакомые умельцы помогли, отреставрировали.
— Дорогое удовольствие?
— Весьма. Один бампер 80 тысяч рублей стоит! Зато все детали, включая движок, — родные, специально заказываю на горьковском автозаводе. Либо в Казани.
— После «Мерседеса» удобно за рулем древней «Волги»?
— А я еще ни разу на ней не ездил.
— Почему?
— Для особого случая берегу. Была мысль 9-го мая по Москве прокатиться, но в прошлом году вмешался карантин. Надеюсь, в этом получится. Надену старенький пиджачок, посажу жену, детей — и вперед.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 34-летний полузащитник провел 13 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Во время зимней паузы Иванов договорился с руководством грозненского клуба о расторжении контракта за полгода до конца срока.
Полностью интервью с Олегом Ивановым читайте здесь
(Александр Кружков)
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