Бывший полузащитник «Ахмата» Иванов рассказал о любви к редким автомобилям

Бывший полузащитник «Ахмата» Олег Иванов в интервью «СЭ» рассказал о своем пристрастии к редким автомобилям.

— Вещи из Грозного уже забрали?

— Да у меня их и было-то немного — я же в гостинице жил. Все, что надо, увез еще в декабре. Оставался разве что телевизор. Его в Москву добрые люди переправили.

— А ваша «Нива»?

— Ее тоже давно перегнал. Сейчас на этой машине отец гоняет. Для поездок на рыбалку или за грибами — то, что надо.

— Дороги в Грозном ужасные?

— Ну что вы! Отличные!

— Тогда зачем вам «Нива» понадобилась?

— А я всегда хотел иметь УАЗик или «Ниву». Когда в «Крыльях» играл, там выдавали служебные «Шевроле-Нивы». Ну а в Грозном купил «Ниву Урбан». Прекрасный автомобиль.

— Рекомендуете?

— Для ухабов и бездорожья лучше машины не найти. Просто бомба! Никакой европейский или американский джип с нашей «Нивой» не сравнится. Главное — сразу усилить подвеску и поперечные тяги. Вот и все вложения. Не считая расходников.

— По Москве, надо думать, не на УАЗике передвигаетесь?

— В последнее время на экзотику потянуло. Захотелось что-то раритетного. Сейчас у меня «Мерседес"-купе, 140-й. Жена на день рождения подарила. Знала, что именно эта модель — моя давняя мечта. Еще 21-я «Волга» есть. С оленем! На черных номерах!

— С ума сойти.

— 1962 года. Когда покупал, конечно, была уже не на ходу, абсолютно убитая. Знакомые умельцы помогли, отреставрировали.

— Дорогое удовольствие?

— Весьма. Один бампер 80 тысяч рублей стоит! Зато все детали, включая движок, — родные, специально заказываю на горьковском автозаводе. Либо в Казани.

— После «Мерседеса» удобно за рулем древней «Волги»?

— А я еще ни разу на ней не ездил.

— Почему?

— Для особого случая берегу. Была мысль 9-го мая по Москве прокатиться, но в прошлом году вмешался карантин. Надеюсь, в этом получится. Надену старенький пиджачок, посажу жену, детей — и вперед.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 34-летний полузащитник провел 13 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Во время зимней паузы Иванов договорился с руководством грозненского клуба о расторжении контракта за полгода до конца срока.

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(Александр Кружков)