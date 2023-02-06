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6 февраля, 23:58

Аргентинский нападающий Бракамонте назвал Россию своей второй родиной

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Москвы», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте поделился воспоминаниями о России.

«У меня все очень хорошо. Приехал смотреть здесь с друзьями футбол. Меня пригласил «Сочи». Я приехал посмотреть процесс тренировки, товарищескую игру. Я тренер в Аргентине, сейчас без контракта. Пока без европейской лицензии, в будущем хочу получить. Хотелось бы поработать тренером в России, ведь это моя вторая родина.

Главное воспоминание? Я помню все! Играл там девять лет, у меня было три команды, много друзей и очень мало голов в РПЛ (смеется). Это было очень хорошее время для меня и моей семьи. Когда я приехал в Россию, был очень молод. Мои дочери росли в России. Все помогали мне и моей семье — я считаю Россию своей второй родиной!», — сказал Бракамонте «Чемпионату».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4986613-ektor-brakamonte-rossiya-moya-vtoraya-rodina-hochu-stat-trenerom.html
Эктор Бракамонте
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