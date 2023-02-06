«Нижний Новгород» присматривался к Шатаре, но футболист выбрал «Ахмат»

Защитник грозненского «Ахмата» Милош Шатара мог продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде».

«Из Нижнего Новгорода ко мне обращались по поводу Шатары, говорил с футболистом по поводу его вероятного перехода в «НН». Они еще летом им интересовались», — риводит слова боснийского специалиста Бранислава Крунича Betonmobile.ru.

Отмечается, что в конечном итоге защитник остановил свой выбор на «Ахмате», так как там работает Сергея Ташуев. Под руководством данного специалиста Шатара играл в солигорском «Шахтере».

Шатара перешел в «Ахмат» этой зимой из солигорского «Шахтера». Его контракт с грозненским клубом рассчитан до лета 2026 года.

По итогам 17 туров «Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.