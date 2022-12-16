Бывший нападающий «Локомотива» Фарфан объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан сообщил, что принял решение завершить карьеру.

«После исполнения моих самых больших желаний пришло время попрощаться и закончить этот прекрасный этап моей жизни. Спасибо всем за безоговорочную поддержку, спасибо футболу», — написал 38-летний форвард в соцсети.

Фарфан выступал за «Локомотив» с 2017 года по 2020. Он сыграл за команду 69 матчей, забил 25 голов и сделал 12 голевых передач.

В марте 2021 года форвард вернулся в «Альянсу» из Лимы, в которой начинал профессиональную карьеру, подписав контракт до 31 декабря 2022 года.