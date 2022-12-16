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Бывший нападающий «Локомотива» Фарфан объявил о завершении карьеры

Иван Шитик
Корреспондент
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Джефферсон Фарфан.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан сообщил, что принял решение завершить карьеру.

«После исполнения моих самых больших желаний пришло время попрощаться и закончить этот прекрасный этап моей жизни. Спасибо всем за безоговорочную поддержку, спасибо футболу», — написал 38-летний форвард в соцсети.

Фарфан выступал за «Локомотив» с 2017 года по 2020. Он сыграл за команду 69 матчей, забил 25 голов и сделал 12 голевых передач.

В марте 2021 года форвард вернулся в «Альянсу» из Лимы, в которой начинал профессиональную карьеру, подписав контракт до 31 декабря 2022 года.

Джефферсон Фарфан
ФК Локомотив (Москва)
0
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
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Филипе Силва Малком

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