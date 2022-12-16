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Тарханов: «Пиняев сможет сразу попасть в стартовый состав «Локомотива»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился мнением о возможном переходе полузащитника самарского клуба Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Заиграет ли Пиняев в «Локомотиве»? Думаю, да. Пиняев — футболист, который умеет обыгрывать. Сейчас мало таких. У него хорошая скорость, хороший дриблинг, удар. Это качественный футболист. И это ему еще только 18 лет.

Думаю, Пиняев сможет сразу попасть в стартовый состав «Локомотива». В «Крыльях» он выходил на замену в том году, а в этом практически все время в был стартовом составе. За сборную России он вышел и не потерялся, а, наоборот, был единственным, кто выделялся из новичков.

Стоит ли Пиняеву переходить в клуб, занимающий 14-е место? «Локомотив» всегда вверху был. Всегда за призовые места боролся, за Кубок. Естественно, в клубе хотят к этому вернуться. При Семине все это было, а потом перестройку начали, пригласили немцев, после чего у них все развалилось. Сейчас у «Локомотива» руководство поменялось, поэтому хотят снова создать хороший запас прочности и для этого приглашают молодых игроков. Потом еще будут какие-то приобретения, тем более, что возможности у них есть. Хотят воссоздать хорошую команду», — сказал Тарханов Betonmobile.ru.

16 декабря главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил «СЭ» заинтересованность «Локомотива» в Пиняеве и Максиме Глушенкове. Затем сообщалось, что железнодорожники заплатят за игроков в сумме около 700 миллионов рублей.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-tarhanov-lokomotiv-pokupaet-pinyaeva-ne-dlya-zapasa-a-dlya-osnovnogo-sostava
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тарханов
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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3.03 00:00
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