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Булыкин считает, что игроки из академии «Локомотива» смогут заменить травмированного Фассона

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о травме защитника команды Лукаса Фассона.

«Заменить всегда есть кем, есть молодые футболисты. Я уже давно говорил, что нужно обратить внимание на свою академию, на своих футболистов из России. Потому что с легионерами будет все больше и больше проблем. Руководство знает, кто у них есть в академии или на предмете у селекционной службы. У «Локомотива» всегда есть хороший подбор футболистов, всегда есть кем заменить», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Лукас Фассон этим летом перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» за три миллиона евро. Центральный защитник получил повреждение в матче второго тура чемпионата России против «Ростова» (2:2).

ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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