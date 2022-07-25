Защитник Варела вернулся на базу «Динамо» за вещами

По информации «СЭ», уругвайский защитник Гильермо Варела вернулся на базу «Динамо» в Новогорске.

Футболист собирает вещи и планирует в ближайшее время улететь в Бразилию, где и продолжит свою карьеру.

Напомним, около недели назад футболист заявил о готовности провести в московском клубе весь сезон.

Как ранее сообщал «СЭ», защитник Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).

Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Нынешний контракт уругвайца действует до конца июня 2023 года.