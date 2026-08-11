Экс-форвард «Динамо» Обольский стал игроком испанского «Сабаделя»

Бывший нападающий московского «Динамо» Николай Обольский стал игроком «Сабаделя», сообщает пресс-служба испанского клуба.

29-летний россиянин подписал двухлетний контракт с клубом. В прошедшем сезоне «Сабадель» вышел в Сегунду — второй по силе испанский дивизион.

Обольский с 2020 года играет в Испании. Ранее он выступал за «Баракальдо», «Культураль Леонесу», «Ибицу» и «Кордову». До этого нападающий играл в России за «Динамо», «Сочи» и «Нижний Новгород».