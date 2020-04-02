Бывший начальник ЦСКА Анатолий Коробочка рассказал, как ушел из команды

Бывший начальник ЦСКА Анатолий Коробочка рассказал о том, как покинул армейцев в 1999-м году.

— Из ЦСКА вас как убрали?

— В 99-м сказали — хватит, начальником команды больше не будешь. Отвечай за международный отдел. Паспорта, визы, стол. «Нет, — отвечаю, — ребята. Пойду-ка я от вас...» Должны были мне 25 тысяч долларов премии — так все и сгинуло. Хоть Шах честное слово давал. Хоть звонил пару лет назад из больницы: «Толя, я тебя уважаю!»

— Куда ушли?

— В «Таврию» главным тренером. Правда, медаль за 98-й мне отдали. Тут они молодцы. Потом Садырин возвращается при Гинере и вспоминает, что я когда-то остался. Может, оттуда ветер дует?

— Обида чувствовалась?

— Жена Садырина со мной не здоровалась. Но! Первый турнир, посвященный Садырину, устроил я. Когда Павел Федорович умирал, вспомнил про валютный счет в Америке. Я через друзей помогал ему открывать. Сказал жене: «Иди к Коробочке. Он знает, как поступить». А я, дурак, зла не помню — все сделал!

— Что сделали-то?

— Таня пришла — я сразу позвонил своему приятелю Дитеру в Германию. Рассказываю. Тот сразу: «Пусть быстро подписывает два пустых листа, перешли мне. Пока живой». Что-то в эти листы впечатал — и отправил в Америку. Деньги Таня получила.

— Иначе все зависло бы?

— Да! Это все!

— Сколько было?

— Больше 100 тысяч долларов. Огромные деньги по тем временам. (Юрий Голышак)

Первая часть интервью Коробочки