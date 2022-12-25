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Иван Старков: «Бердыев идет в клуб на долгое время. Наверное, такая договоренность была с руководством «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» и «Амкара» Иван Старков прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Бердыев идет в клуб на долгое время. Наверное, такая договоренность была с руководством «Сочи». Сейчас он работал в Иране, где была задача не только поднять основную команду, но и инфраструктуру, развивать и детско-юношеский футбол. Думаю, у него далеко идущие планы. Он будет работать планомерно. Результатов стоит ждать в следующем сезоне. В этом сезоне он будет выстраивать структуру, которую он хочет видеть», — сказал Старков «Газете.Ru».

После 17 туров РПЛ «Сочи», набрав 25 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице.

Напомним, что Бердыев приводил казанский «Рубин» дважды к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также клубу из Татарстана под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды Суперкубок страны.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/25/19354159.shtml
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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 - : -
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3.03 00:00
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