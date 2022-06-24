Бывший игрок «Локомотива» Булыкин считает, что матч «Динамо» — «Амкал» с участием Овечкина будет зрелищным

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между «Динамо» и «Амкалом», в котором примет участие хоккеист Александр Овечкин. Ранее сообщалось, что российский нападающий и капитан «Вашингтона» подписал контракт с московским клубом на один матч.

«Думаю, эта игра будет для болельщиков. Считаю, что футболисты будут выкладываться на 50 процентов. Думаю, для популяризации и широкой рекламной акции эта игра будет зрелищной для болельщиков», — цитирует «Газета.Ru» Булыкина.

Товарищеский матч между «Динамо» и командой блогеров «Амкалом» пройдет на «ВТБ Арене» 25 июня.