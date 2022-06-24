Бывший игрок «Локомотива» Булыкин считает, что матч «Динамо» — «Амкал» с участием Овечкина будет зрелищным
Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между «Динамо» и «Амкалом», в котором примет участие хоккеист Александр Овечкин. Ранее сообщалось, что российский нападающий и капитан «Вашингтона» подписал контракт с московским клубом на один матч.
«Думаю, эта игра будет для болельщиков. Считаю, что футболисты будут выкладываться на 50 процентов. Думаю, для популяризации и широкой рекламной акции эта игра будет зрелищной для болельщиков», — цитирует «Газета.Ru» Булыкина.
Товарищеский матч между «Динамо» и командой блогеров «Амкалом» пройдет на «ВТБ Арене» 25 июня.
Положение команд
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|И
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|П
|+/-
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1
|Зенит
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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