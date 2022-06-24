Семин об уходе Кухты: «Нужно думать, прежде чем покупать таких игроков»

Семин отреагировал на новость об уходе Кухты из «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об уходе нападающего Яна Кухты из московского клуба.

«В сегодняшней ситуации прежде чем покупать таких игроков, надо думать. Для клуба должны быть защитительные контракты. Если легионеры будут востребованы в других командах, они будут покидать Россию. Такова действительность. А невостребованные игроки будут играть у нас», — сказал Семин «СЭ».

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн подтвердил «СЭ» уход Кухты в связи с личными семейными обстоятельствами.

25-летний чешский нападающий Кухта перешел в «Локомотив» из чешской «Спарты» 12 января 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел 11 матчей за московский клуб, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.