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Бывший игрок и тренер ЦСКА Шапошников скончался на 99-м году жизни

10:50
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На 99-м году жизни скончался бывший игрок и тренер ЦСКА Сергей Шапошников, сообщил официальный Twitter московского клуба.

Армейский клуб выразил глубокие соболезнования родным и близким Сергея Иосифовича.

Шапошников выступал за ЦСКА с 1947 по 1948 год. Также он возглавлял армейцев шесть лет.

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