Бывший игрок и тренер ЦСКА Шапошников скончался на 99-м году жизни
10:50
На 99-м году жизни скончался бывший игрок и тренер ЦСКА Сергей Шапошников, сообщил официальный Twitter московского клуба.
Армейский клуб выразил глубокие соболезнования родным и близким Сергея Иосифовича.
Шапошников выступал за ЦСКА с 1947 по 1948 год. Также он возглавлял армейцев шесть лет.
На 99-м году жизни скончался бывший игрок и тренер #ЦСКА Сергей Шапошников. Армейский клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Иосифовича ? pic.twitter.com/hdLQ3qhuH4— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 22, 2021
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