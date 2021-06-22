Бывший игрок и тренер ЦСКА Шапошников скончался на 99-м году жизни

На 99-м году жизни скончался бывший игрок и тренер ЦСКА Сергей Шапошников, сообщил официальный Twitter московского клуба.

Армейский клуб выразил глубокие соболезнования родным и близким Сергея Иосифовича.

Шапошников выступал за ЦСКА с 1947 по 1948 год. Также он возглавлял армейцев шесть лет.