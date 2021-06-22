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Уфимская телеведущая об интервью Салиховой: «Апогей случился, когда она начала говорить про нетрадиционную сексуальную ориентацию»

12:27
Ульяна Тригубчак. Фото Instagram
Ульяна Тригубчак. Фото Instagram
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Уфимская телеведущая Ульяна Тригубчак прокомментировала интервью Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Зарема Салихова и&nbsp;Леонид Федун.«Хочешь свадьбы — сделай сиськи». Невероятное интервью Заремы Салиховой

«Интервью Заремы Салиховой — это, конечно, тот еще кринж. Сразу обозначу, что да, девушка симпатичная, веселая, непосредственная, и Федуна можно понять, ему с ней весело, но! Объясните мне одно: как можно было допустить человека, который сам признается, что у него не хватает спортивной компетенции, решать судьбу клуба?!

Можно продолжать бесконечно охреневать от ее рассуждений на футбольную тематику, но апогей случился, когда она начала говорить про нетрадиционную сексуальную ориентацию. Слышать подобные рассуждения — каменный век: «Я хочу, чтобы у меня были нормальные мальчики, чтобы выбирать им жен, а не друзей», «У нас один раз был футболист нетрадиционной ориентации. И что? Ничего хорошего», «Гея в Спартак не возьмем, ни закрытого, ни открытого», — написала Тригубчак в Instagram.

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