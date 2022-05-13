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Романцев: «С бутсами у нас в стране проблемы. Мне лично шил сапожник»

Романцев вспомнил о том, как ему бутсы шил сапожник
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев вспомнил о том, как ему бутсы шил сапожник.

«С бутсами у нас в стране проблемы. Мне лично шил сапожник. Причем такие, что тем же знаменитым производителям такое даже не снилось. Он снимал мерочки, я играл как в тапочках. Но шил только мне, я никому не говорил, потому что он любил выпивать и больше одной пары бутс в месяц не шил. Умеют у нас делать! Может быть, сейчас обратят внимание и запустят производство. Мастеров не осталось? Да искать просто лень нам. Наверняка есть ребята», — сказал Романцев.

Также специалист высказался о том, что Nike разорвал контракт со «Спартаком».

«Откуда шла форма в мое время? Пакистан, Корея. Форму делали вполне неплохо. Не думаю, что произошедшее — это что-то катастрофическое. Наши тоже могу шить нормально. Форма не играет, она не делает результат. Может, она красивая, но играть сама она не будет», — отметил Романцев.

Олег Романцев
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3
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4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
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 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
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