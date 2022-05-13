Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:10

Лаксальт пропустит матч с «Локомотивом» из-за травмы

Диего Лаксальт не сыграет с «Локомотивом»
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт пропустит матч 29-го тура РПЛ против «Локомотива», который состоится 14 мая, информирует Metaratings.ru.

Уругвайский футболист получил травму в первом тайме полуфинального матча с «Аланией» (3:0). Участие игрока в игре заключительного тура чемпионата России против «Сочи» находится под вопросом.

В нынешней сезоне 29-летний защитник провёл за «Динамо» 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-dinamo-laksalt-propustit-match-s-lokomotivom-iz-za-travmy-1265779/
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Диего Лаксальт
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если пить ликер каждый день?
Небитые и богатые. Флойд Мейвезер возвращается на ринг, чтобы побить Дона Мура и заработать еще больше
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
Эксперты оценили шансы «Динамо» потерять очки в матче РПЛ с «Локомотивом»
Романцев: «Спартак» укомплектован на первую тройку при хорошей работе»
Сергея Иванова снова назначили на матч «Спартака». Николаю Иванову надоело быть руководителем судей?
Семин назвал правильным решение «Зенита» автоматически продлить контракт с Сергеем Семаком
Кузяев: «Раньше я забивал, а в этом чемпионате не получалось, конечно, хотелось бы забить «Спартаку»
Семак: «Играть на нейтральном поле в еврокубках? Прекрасно. Главное — играть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Урал» может рассмотреть российских поставщиков формы на следующий сезон

Романцев: ««С бутсами у нас в стране проблемы. Мне лично шил сапожник»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости