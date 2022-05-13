Лаксальт пропустит матч с «Локомотивом» из-за травмы

Диего Лаксальт не сыграет с «Локомотивом»

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт пропустит матч 29-го тура РПЛ против «Локомотива», который состоится 14 мая, информирует Metaratings.ru.

Уругвайский футболист получил травму в первом тайме полуфинального матча с «Аланией» (3:0). Участие игрока в игре заключительного тура чемпионата России против «Сочи» находится под вопросом.

В нынешней сезоне 29-летний защитник провёл за «Динамо» 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.