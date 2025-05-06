Абаскаль: «Слежу за РПЛ. Анализирую каждый тур»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» рассказал, следит ли он за РПЛ.

«Конечно, слежу за чемпионатом России, анализирую каждый тур РПЛ. Но в ближайшее время мне будет не до путешествий, потому что скоро мы с женой снова станем родителями! Будь у меня возможность, приезжал бы в вашу страну чаще», — сказал Абаскаль «СЭ».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года. Под руководством испанца красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне-2022/23.