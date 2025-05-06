Президент «Оренбурга» Волженкин: «Очень много людей говорили, что надо убирать Слишковича»

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин оценил работу главного тренера Владимира Слишковича.

«Мне кажется, что образ вылетевшей команды, команды без шансов, был создан некоторыми СМИ, которые глубоко не анализировали этот вопрос, состав и перспективы команды. «Оренбург» был не так хорошо готов, как хотелось бы, это отмечал и тренер. Сейчас у нас есть та ситуация, которая есть. Мы показали, что нас рано списывать со счетов.

В первое время очень много людей говорили, что надо убирать Слишковича. Анализируя игру команды, были вопросы, пока мы не были так глубоко погружены в работу. Мы встретились с тренером, долго беседовали, обсуждали все вопросы. Мы поняли, что смотрим в одну сторону, и посчитали, что если приглашать нового тренера, который не знает команду и футболистов, то мы потеряем много времени», — сказал Волженкин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Оренбург» за три тура до окончания сезона занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков. До 14-й строчки, где расположился «Пари НН», оренбуржцам не хватает 5 баллов.