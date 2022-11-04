Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:31

Игнатьев объяснил, почему «Зенит» не упустит лидерство в РПЛ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что чемпионом РПЛ сезона-2022/23 станет «Зенит».

«На сегодняшний день возглавляет турнирную таблицу по всем показателям «Зенит». Санкт-петербургский клуб может проиграть только самому себе. Если они бросят играть или руководство внутри команды потеряет нити управления. Но, мне кажется, это маловероятно. Равных этой команде в нашем чемпионате нет. Мы может говорить, как дальше будут распределяться места, кто займет вторую и третью позиции. Наверное, за призы будут бороться «Спартак», ЦСКА, «Ростов», а остальной гарнир уже не играет роли в распределении позиций в первой части турнирной таблицы. На мой взгляд, чемпионом в любом случае будет «Зенит», — цитирует Игнатьева betonmobile.ru.

«Зенит» становился чемпионом РПЛ четыре года подряд. После первого круга чемпионата питерцы лидируют в турнирной таблице с 39 очками. «Спартак» — второй с 32 очками, ЦСКА — третий (29), «Ростов» — четвертый (29 очков).

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-schitaet-chto-zenit-v-rpl-mozhet-proigrat-tolko-samomu-sebe
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как МОК поставил американцев на место: афганская война не рассорила нас с олимпийским движением
Симеоне с зарплатой 40 миллионов евро провалился в ЛЧ. А лучший — бюджетный немец из «Бенфики»
В России празднуют День народного единства
Венгрия обвинила ЕС в раздувании глобальной проблемы из конфликта на Украине
Reuters: G7 и Австралия договорились ввести ценовой потолок на российскую нефть
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магкеев — о работе с Семиным: «От Палыча доставалось даже запасным, когда ошибались полевые!»

Соломатин: «Гогниев всегда был эмоционален. Он не меняется»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости