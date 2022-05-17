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Черевченко: «В последнем туре РПЛ будет интересно наблюдать за матчем «Динамо» — «Сочи» и «Рубин» — «Уфа»

Черевченко поделился ожиданиями от матчей последнего тура Тинькофф РПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, смотрел ли он матчи чемпионата России после того, как взял паузу в тренерской деятельности.

— Я смотрел игры, но все. В основном это были выборочные игры, такие как московское дерби, «Зенит» — «Спартак», вот это интересно, и другие. У меня в «Локомотиве» главный тренер мой друг и тоже было интересно понаблюдать как он ведет себя на новой должности. Также интересно за Шварцом и «Динамо» наблюдать, мне нравится их команда.

В последнем туре будет интересно наблюдать за «Динамо» и «Сочи». Эта игра будет решающая за серебряные медали. И также игра «Рубин» — «Уфа». Там нельзя никому ошибаться.

— Почему в этом сезоне получилось так, что именно «Динамо» и «Сочи» решают судьбу серебра в последнем туре в очной встрече?

— Во-первых, в «Сочи» тренер, который долго там работает. Во-вторых, ему доверяет руководство. В-третьих, команда долгое время играет вместе, они делают точечные удары в покупке игроков. Они не меняют по 10-15 человек, как в некоторых командах.

Матчи 30-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Сочи» и «Рубин» — «Уфа» пройдут в субботу, 21 мая. Начало — в 17:00 мск.

Игорь Черевченко
Футбол
РПЛ
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
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Федор Смолов

Динамо

 12
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

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