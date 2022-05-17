Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, смотрел ли он матчи чемпионата России после того, как взял паузу в тренерской деятельности.

— Я смотрел игры, но все. В основном это были выборочные игры, такие как московское дерби, «Зенит» — «Спартак», вот это интересно, и другие. У меня в «Локомотиве» главный тренер мой друг и тоже было интересно понаблюдать как он ведет себя на новой должности. Также интересно за Шварцом и «Динамо» наблюдать, мне нравится их команда.

В последнем туре будет интересно наблюдать за «Динамо» и «Сочи». Эта игра будет решающая за серебряные медали. И также игра «Рубин» — «Уфа». Там нельзя никому ошибаться.

— Почему в этом сезоне получилось так, что именно «Динамо» и «Сочи» решают судьбу серебра в последнем туре в очной встрече?

— Во-первых, в «Сочи» тренер, который долго там работает. Во-вторых, ему доверяет руководство. В-третьих, команда долгое время играет вместе, они делают точечные удары в покупке игроков. Они не меняют по 10-15 человек, как в некоторых командах.

Матчи 30-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Сочи» и «Рубин» — «Уфа» пройдут в субботу, 21 мая. Начало — в 17:00 мск.