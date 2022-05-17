Черевченко: «Я отдохнул и готов принять команду из РПЛ или, не исключаю, что придется уехать в зарубежную»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал о своем будущем.

«Как правильно вы сказали я решил взять паузу. Я это не скрывал и писал, что до лета я никакие варианты рассматривать не буду. Да, сейчас отдохнувший, посвежевший, съездил на роднину, перезарядился и готов со своим тренерским штабом принять команду из Премьер лиги или, не исключаю, что придется уехать в зарубежную команду. У меня есть и варианты ближнего зарубежья, вчера только общался по телефону. Три дня нахад общался с людьми, которые предложили дальнее зарубежье

Шансы остаться в России и уехать пока 50 на 50. Но, конечно, я с удовольствием остался бы в России дальше, потому что все привычно. Если ехать зарубеж, то другой чемпионат, другой менталитет, и надо будет время на адаптацию, но я этого не боюсь», — сказал Черевченко.

В октябре 2021 года «Химки» объявили об уходе Черевченко, однако уже 19 ноября он вернулся на свой пост. В феврале 2022 года специалист снова был уволен с поста главного тренера подмосковного клуба.