Хохлов поддержал решение РФС сохранить действующий формат чемпионата России

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал решение исполкома РФС сохранить действующий формат Тинькофф РПЛ.

«Я считаю, что решение оставить 16 команд — правильное. Я и до этого говорил, что нужно руководствоваться спортивным принципом. Если делать изменения, то они должны быть озвучены перед началом сезона.

Какова вероятность проведения Кубка лиги? Не знаю. Полтора месяца для подготовки — не такой большой срок. В принципе, люди опытные. Знают, что они делают и чем они занимаются. Вполне возможно, что получится», — цитирует Хохлова «Чемпионат».

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» и «Арсенал» напрямую вылетают в ФНЛ, а «Торпедо» и «Факел» поднимутся в РПЛ. В стыковых матчах сыграют «Уфа» — «Оренбург», «Химки» — «СКА-Хабаровск».