Ринат Билялетдинов: «Не ожидал решения оставить 16 команд. Думал, что их будет 20»
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение РФС не расширять Тинькофф РПЛ до 18 команд.
«Не ожидал решения оставить 16 команд. Думал, что их будет 20. Правильное решение с той точки зрения, что выдержали принятый регламент. Договорились — нужно выполнять. Вопрос моратория из-за отсутствия спортивного принципа? Не совсем согласен с такой формулировкой.
Я считаю, что спортивный принцип нарушен не был. «Рубин», наверное, считает, что отъезд качественных легионеров повлиял на итоговую таблицу. В таком случае что скажут «Ростов» и «Краснодар»? Здесь спортивный принцип соблюден. Тому подтверждение последние туры. Дальше объявляйте, что будет пересмотр в сторону увеличения, но обязательно до начала нового чемпионата. Все должны подписать, что ознакомлены с регламентом», — сказал Билялетдинов «Чемпионату».
Исполнительный комитет РФС принял решение сохранить действующий формат проведения РПЛ в сезоне-2022/23.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0