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Ринат Билялетдинов: «Не ожидал решения оставить 16 команд. Думал, что их будет 20»

Ринат Билялетдинов прокомментировал решение РФС не расширять РПЛ до 18 команд
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение РФС не расширять Тинькофф РПЛ до 18 команд.

«Не ожидал решения оставить 16 команд. Думал, что их будет 20. Правильное решение с той точки зрения, что выдержали принятый регламент. Договорились — нужно выполнять. Вопрос моратория из-за отсутствия спортивного принципа? Не совсем согласен с такой формулировкой.

Я считаю, что спортивный принцип нарушен не был. «Рубин», наверное, считает, что отъезд качественных легионеров повлиял на итоговую таблицу. В таком случае что скажут «Ростов» и «Краснодар»? Здесь спортивный принцип соблюден. Тому подтверждение последние туры. Дальше объявляйте, что будет пересмотр в сторону увеличения, но обязательно до начала нового чемпионата. Все должны подписать, что ознакомлены с регламентом», — сказал Билялетдинов «Чемпионату».

Исполнительный комитет РФС принял решение сохранить действующий формат проведения РПЛ в сезоне-2022/23.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4705015-r-bilyaletdinov-ne-ozhidal-resheniya-ostavit-16-komand-v-rpl-dumal-chto-ih-budet-20.html
Ринат Билялетдинов
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

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 23 1 4
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