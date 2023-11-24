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Экс-гендиректор «Арсенала»: «Дзюба так хотел сыграть, что готов был на любые траты: «Только допустите меня до «Зенита», умоляю!»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Артем Дзюба в тульском «Арсенале». 2018 год.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал «СЭ» о форварде Артеме Дзюбе, который в первой половине 2018-го выступал за тульский клуб на правах аренды.

— Вокруг Дзюба постоянно позитив. Как только оказался в Туле — команда изменилась сразу.

— В чем?

— Совсем другая раздевалка. Выходили против любой команды — и впервые появилось чувство, что проиграть мы не можем. Есть в Дзюбе что-то необыкновенное для футболиста.

- Заряжает уверенностью?

— Абсолютно всех. Мегапозитивный парень. Ну и футболист классный. Помните, как мы сыграли с «Зенитом» 3:3? Питер прописал сумму, которую надо выложить за участие Артема в этом матче.

— Что-то с числом 10. 10 тысяч евро?

— 10 миллионов рублей! Не буду говорить, кто заплатил.

— Вы вроде обмолвились тогда, что раскошелился клуб.

— Раз говорил — подтверждаю. Но и сам Дзюба согласился заплатить. Просто мы не сочли это правильным. Артем так хотел сыграть, что готов был на любые траты: «Только допустите меня до «Зенита», умоляю!»

— Он же забил в том матче?

— Решающий гол, третий. Еще голевую отдал. Такое наслаждение вспоминать, как Артем настраивался на «Зенит», — и всей команде это передалось!

— Манчини он ненавидел.

— Дзюба готовил команду наравне с Божовичем: «Мы не слабее, не можем проиграть!» После гола он и показал что-то Манчини.

Дмитрий Балашов. «В «Анжи» Это'О получал 20 миллионов рублей в день». Разговор по пятницам с Дмитрием Балашовым

Артем Дзюба
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Экс-гендиректор «Арсенала»: «Кокора прислал мне эсэмэс: «Ну и че по деньгам?» Я написал. В ответ десять смайлов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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