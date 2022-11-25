Зырянов — об Адвокате: «У него обойма из 13-14 футболистов, которым безгранично доверяет. Ротация минимальная»
Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов в интервью «СЭ» рассказал о бывшем тренере сине-бело-голубых голландце Дике Адвокате.
— В чем Адвокат как тренер хорош, а в чем объективно слаб?
— Мне нравилось, что у Дика все четко, строго и в то же время нет чрезмерного давления на команду. А минусы... Вот есть у него обойма из 13-14 футболистов, которым безгранично доверяет, — они и выходят на поле. Ротация минимальная. Когда матчи раз в неделю — это нормально. Но если два года играешь в режиме нон-стоп — как «Зенит» в 2007-м и 2008-м, — усталость накапливается. В какой-то момент становится очень тяжело.
— На этом в «Зените» Адвокат и обжегся?
— Да. В 2009-м, когда его сняли, в чемпионате мы шли во второй пятерке. Уже с Давыдовым, ставшим «и. о.», в Лигу Европы не попали. В Португалии с «Насьоналом» при равной игре получили 3:4. В одном из голов поучаствовал Печник. Помните такого футболиста?
— Разумеется.
— Словенец, который в Москве нашей сборной забил «похоронный» гол. На ответный матч с «Насьоналом» прилетел прощаться Адвокат, вокруг поля его катали на машине. Мы спокойно вели 1:0, доминировали. Вдруг на 89-й — аут, наш вратарь ошибается — и все: 1:1.
— Удар?
— Да еще вопрос — нужна ли нам была та Лига Европы? Болельщикам-то хотелось, это ясно. Но в чемпионате мы точно выдали бы бездарный сезон. А так — за бронзу зацепились. «Доехали» в последнем туре, обыграв «Спартак» в Петербурге 2:1.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2