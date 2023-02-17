Радченко: «Уверен, что в чемпионате мы увидим другой «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал «СЭ» поражение питерцев в товарищеском матче против иранской команды «Сепахан» (0:2).

«Мы прекрасно знаем, что это был за матч. Это не только матч предсезонной подготовки в паузе между чемпионатом России, но и дружественная игра. Мы прекрасно знаем, что иранские академии сейчас очень плотно сотрудничают с футбольным клубом «Зенит». Многие тренеры ездили в Иран на стажировку. Пару раз приезжали делегации на самом высоком уровне — футбольные федерации. Это был контрольный матч перед основными матчами начала концовки этого сезона. Но предавать ему большое значение не стоит. Мы видели, что многие игроки «Зенита» получили ту нужную нагрузку, которая была запланирована перед матчем. И такой глобальной задачи, любым путем выиграть — нет. Иранские болельщики, я думаю, получили удовольствие, потому что их команда выиграла. Я уверен, что в чемпионате мы увидим другой «Зенит», — сказал Радченко корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

«Сепахан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Ирана, опережая идущего на второй строчке «Персеполиса» на три очка.

25 февраля «Зенит» проведет матч 1/4 финала Кубка России против ульяновской «Волги».