Семак о поражении от «Сепахана»: «Проиграли абсолютно по делу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча против иранского «Сепахана» (0:2).

— Что касается атмосферы на стадионе, то она прекрасная, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Что касается результата и качества игры, то первый тайм мы сыграли плохо, второй тайм — лучше, но, к сожалению, не забили. Думаю, что мы проиграли абсолютно по делу. Так или иначе сегодня выиграла та команда, которая лучше двигается, лучше борется и больше хочет победить. Сегодня «Сепахан» хотел больше, и они заслуженно победили.

— Мы привыкли к тому, что «Зенит» с первых минут владеет инициативой, но сегодня не удавалось ей завладеть порядка получаса. Почему?

— Мы очень тяжело входили в игру, нам не хватало движения и быстроты работы с мячом. Возможно, потому что приспосабливались к полю, возможно, ноги сейчас не в самом оптимальном состоянии — первый тайм нам абсолютно не удался. Во втором тайме мы смотрелись получше, были хорошие моменты, но мы, к сожалению, не забили.

«Сепахан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Ирана, опережая идущего на второй строчке «Персеполиса» на три очка.

25 февраля «Зенит» проведет матч 1/4 финала Кубка России против ульяновской «Волги».