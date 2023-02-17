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Сегодня, 18:12

Семак о поражении от «Сепахана»: «Проиграли абсолютно по делу»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча против иранского «Сепахана» (0:2).

— Что касается атмосферы на стадионе, то она прекрасная, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Что касается результата и качества игры, то первый тайм мы сыграли плохо, второй тайм — лучше, но, к сожалению, не забили. Думаю, что мы проиграли абсолютно по делу. Так или иначе сегодня выиграла та команда, которая лучше двигается, лучше борется и больше хочет победить. Сегодня «Сепахан» хотел больше, и они заслуженно победили.

— Мы привыкли к тому, что «Зенит» с первых минут владеет инициативой, но сегодня не удавалось ей завладеть порядка получаса. Почему?

— Мы очень тяжело входили в игру, нам не хватало движения и быстроты работы с мячом. Возможно, потому что приспосабливались к полю, возможно, ноги сейчас не в самом оптимальном состоянии — первый тайм нам абсолютно не удался. Во втором тайме мы смотрелись получше, были хорошие моменты, но мы, к сожалению, не забили.

«Сепахан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Ирана, опережая идущего на второй строчке «Персеполиса» на три очка.

25 февраля «Зенит» проведет матч 1/4 финала Кубка России против ульяновской «Волги».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-17-sergey-semak-nam-bylo-ochen-priyatno-posetit-iran.htm
Сергей Семак
ФК Зенит
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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